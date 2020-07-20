ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом

Европейский суд по правам человека официально уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало на нее жалобу по крушению рейса MH17 "Малазийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году, передает РИА "Новости".

"Суд уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека жалобу на Российскую Федерацию, касающуюся крушения 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины", - сказал представитель ЕСПЧ, добавив, что пока суд никаких вопросов российской стороне не задавал.

Нидерланды объявили о намерении подать иск в ЕСПЧ 10 июля.

Рейс MH17 "Малазийских авиалиний" был сбит над Донбассом в июле 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли. Согласно выводам Международной следственной группы, самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который прибыл на Украину из России. Россия эти обвинения отрицает.

В июне JIT назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.