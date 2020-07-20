Защита Шестуна жалуется на то, что процесс де-факто сделали закрытым

Сторона защиты бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна объявила о своем принципиальном несогласии с новым форматом, в котором проходит процесс по его уголовному делу о крупном мошенничестве. С начала года, утверждают юристы, правила успели поменяться, и, если априори слушания являлись открытыми, то сейчас под предлогом эпидемиологической угрозы на суд перестали пускать журналистов и даже не дают вести текстовую трансляцию заседаний.

"Суд злоупотребляет своим правом. Мы обязательно будем писать в апелляционной жалобе на приговор о том, что все рассмотрение проводилось в незаконном режиме. Фактически заседание было закрытым, хотя ни оснований к тому не было, ни постановления о закрытии. Это допускается только в исключительных случаях, когда речь идет о гостайне или правах несовершеннолетних", - отметил адвокат арестанта Олег Белов.

Напомним, что Шестун сидит в СИЗО, периодически голодая, уже более двух лет. Ему инкриминируют многомиллионные махинации с земельными участками в бытность его чиновником. Своей вины он категорически не признает, считая свое преследование местью силовиков и "мусорной мафии", которым он перешел дорогу во время экологических протестов в Подмосковье в 2018 году, когда он поддержал демонстрантов.