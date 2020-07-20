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14:14

Клишаса наградили медалью Столыпина за законотворческую деятельность

фото ЗакС политика Клишаса наградили медалью Столыпина за законотворческую деятельность

Член Совета Федерации Андрей Клишас удостоился еще одной государственной награды в своей коллекции - медали Столыпина I степени. Соответствующее распоряжение выпустило правительство. Награда досталась председателю комитета по конституционному законодательству "за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны". Вместе с ним той же медалью и за те же заслуги наградили вице-спикера верхней палаты Федерального собрания Людмилу Карелову.

Отметим, что Андрей Клишас - один из самых активных и известных представителей Совета Федерации, причем известность его во многом связана с инициативами, провоцирующими острую общественную дискуссию, и, как правило, запретительными. В частности, его авторству принадлежат законопроекты, наказывающие за фейковые новости и оскорбление власти в интернете. Он также предлагал сажать в тюрьму на 15 лет за пропаганду наркотиков в интернете и выступал горячим сторонником полностью "суверенного" и автономного российского интернета. Наконец, сенатор возглавлял рабочую группу, которая придумывала и прописывала формулировки поправок в Конституцию.

В январе Клишаса награждал за успехи в профессиональной деятельности Дмитрий Медведев, который на тот момент еще был премьер-министром.

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