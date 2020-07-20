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14:25

Путин согласился перенести шествие "Бессмертного полка" на следующий год

фото ЗакС политика Путин согласился перенести шествие "Бессмертного полка" на следующий год

Президент России Владимир Путин определился со временем проведения мемориального шествия "Бессмертный полк", ранее назначенного на конец июля, но впоследствии отмененного из-за эпидемиологической ситуации. Глава государства счел разумным отложить масштабную акцию до весны 2021 года, передает ТАСС.

"Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год", - сказал он, выступая в Крыму.

Путин заверил, что традиционно совмещаемое с Днем Победы 9 мая мероприятие организуют "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Ранее в СМИ появлялись неподтвержденные сведения о возможном проведении "Бессмертного полка" осенью. Таким образом, в 2020 году акция, в ходе которой люди традиционно демонстрируют портреты воевавших родственников состоялась только в онлайн-формате и омрачилась скандалом: в качестве шутки некоторые ее участники показывали общественности портреты нацистских преступников. Это привело к возбуждению уголовного дела.

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