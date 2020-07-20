В Киеве открыли памятник убитому журналисту Павлу Шеремету

Мемориал в память об убийстве тележурналиста Павла Шеремета открыли сегодня в Киеве, сообщило в Facebook украинское издание hromadske. Изваяние представляет собой смятый лист бумаги, выполненный из камня.

Значительную часть своей карьеры Шеремет посвятил российскому Первому каналу, перебравшись в начале 2010-х годов в украинскую столицу. Здесь он и погиб 20 июля 2016 года в возрасте 44 лет. В автомобиле, в котором журналист ехал на работу, сработало взрывное устройство, управляемое дистанционно.

В декабре прошлого года глава МВД Украины Арсен Аваков объявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Подозреваемых трое: ветеран боевых действий в Донбассе Андрей Антоненко, детский медик Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Также фигурантами по делу проходят супруги Владислав и Инна Грищенко и другие участники конфликта на юго-востоке Украины. Генеральным мотивом преступления считают попытку обострить социально-политическую обстановку в стране.