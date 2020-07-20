Судьба довыборов

В июне 2020 года в Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутата Законодательного собрания. Место в парламенте стало вакантным после смерти единоросса Павла Зеленкова. Формально, выборы отложили из-за эпидемии коронавируса. По официальной статистике, количество заболевших снижается, да и уже прошло общероссийское голосование по Конституции. Однако Санкт-Петербургская избирательная комиссия довыборы так и не назначила, но и не отменила.

Отложить (не) значит отменить

После смерти депутата Законодательного собрания от "Единой России" Павла Зеленкова в июне 2019 года, его мандат оставался свободным несколько месяцев. В марте 2020 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначила проведение дополнительных выборов в городской парламент по 21 округу на 7 июня. Через месяц кампанию приостановила Центральная избирательная комиссия из-за распространения коронавируса - вместе с петербургскими выборами отложили и еще более 90 голосований по всей стране.

В Петербурге же выдвинуться в депутаты успели пять самовыдвиженцев: домохозяин Сергей Титаренко, Алексей Шмаков и Артур Порталенко, председатель совета депутатов МО "Звездное" Максим Разинко и глава местной администрации МО "Гагаринское" Михаил Трусников. Также документы в проводящий довыборы территориальный избирком №19 подал Егор Демчук, представляющий непарламентскую Партию социальной защиты. Планировали принять участие в выборах и парламентские партии. "Яблоко" решило выдвигать помощника депутата Бориса Вишневского Александра Кобринского, "Справедливая Россия" - муниципального депутата МО "№15" Илью Шмакова. Два претендента были и у КПРФ, напомнила руководитель регионального отделения партии Ольга Ходунова в разговоре с ЗАКС.Ру, но коммунисты не успели провести все необходимые процедуры для официального выдвижения своего представителя. Ходунова не уточнила, между какими фигурами выбирала партия - "сейчас это уже не имеет значения". Были и заявления о возможном участии в выборах шоумена Сергея Шнурова, который весной вступил в Партию Роста.

В решении Центризбиркома об отложении выборов сказано, что назначить новую дату должен проводящий голосование избирком по согласованию с комиссией субъекта федерации и после уведомления ЦИК. ТИК №19 довыборы так и не назначил, вопросом занимался Горизбирком, но и он не успел уложиться в срок.

Согласно законодательству о выборах, их требуется назначить не менее чем за 90 суток до дня голосования. При этом, избранный депутат должен исполнять свои обязанности не менее года. Петербургский же ЗакС будут переизбирать в сентябре 2021 года, то есть довыборы должны пройти не менее чем за год до этого - в начале сентября 2020 года, в крайнем случае. Так как кампания по довыборам продлилась почти месяц, на ее проведение осталось еще два месяца - максимум, июль и август.

Соответствующее решение ГИК должен был принять до 11 июля, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олега Зацепа. Он отметил, что основания для приостановления выборов - введение в городе режима повышенной готовности - вряд ли будут сняты в ближайшее время. Для решения вопроса о том, стоит или нет проводить довыборы, Горизбирком решил обратиться в ЦИК. Как сообщил ЗАКС.Ру член ГИК Дмитрий Краснянский, еще есть возможность уменьшить сроки проведения кампании, чтобы все же избрать 50-го депутата ЗакСа - добро на это СПбИК ждет от Центризбиркома. Также Горизбирком обращался в региональный Роспотребнадзор, чтобы выяснить, насколько в сложившейся эпидемиологической обстановке возможно проведение дополнительных выборов. Согласно официальной статистике, количество заболевших коронавирусом ежедневно снижается. По данным на 20 июля в Петербурге 195 новых случаев заражения, за день до этого - 202 случая, 13 июля власти отчитывались о 291 случае заболевания. Справедливости ради, существенно сократилось тестирование - более чем в два раза.

На последнем заседании комиссии, председатель Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что сейчас СПбИК вырабатывает совместную позицию с Центризбиркомом.

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что в каждом регионе своя собственная эпидемиологическая ситуация - с каждой надо разбираться отдельно. Если же в силу закона проведение выборов невозможно, то организующая голосование комиссия должна принять соответствующее аргументированное решение, заявил Шевченко.

Своим апрельским постановлением Центризбирком отложил выборы во многих российских регионах. В части из них также как и в Петербурге кампании до сих пор не возобновили. Например, выборы депутатов Совета Лузиинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области четвертого созыва изначально должны были пройти 17 мая, но их отложили. В настоящий момент на сайте Лузинского сельского поселения нет информации о новой дате голосования. Отложили и дополнительные выборы депутата Новгородской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. Причем избирком региона самостоятельно в конце марта принял решение о переносе голосования. В настоящий момент информации о возобновлении выборов нет. При этом, в Новгородской области 13 сентября пройдет ряд других голосований на местном уровне. Аналогично ситуация складывается и в других субъектах России: отложенные голосования не возобновляют и не прекращают, но назначили другие выборы на 13 сентября. В частности, в Челябинской области все еще не возобновили досрочные выборы глав Демаринского и Кочкарского селских поселений, но назначили более 200 других кампаний, голосования по которым пройдут в сентябре.

Есть же регионы, которые уже провели перенесенные голосования. Член ЦИК Шевченко сообщил, что в Чеченской Республике в прошлое воскресенье уже прошли отложенные апрельским постановлением Центризбиркома выборы по двум муниципальным образованиям.

В Псковской области в апреле должны были пройти досрочные выборы главы Печорского района. Из-за коронавируса их отложили, но уже летом кампанию возобновили - голосование прошло 12 июля.

Доживем до 2021

Пока Санкт-Петербургская избирательная комиссия решает, проводить дополнительные выборы или оставить Законодательное собрание города без депутата еще на год, сами парламентарии склоняются ко второму варианту.

Депутат от "Единой России" и вице-спикер парламента Сергей Соловьев считает, что принципиально работу ЗакСа проведение или отмена довыборов никак не повлияет. По его мнению, в сложившейся же ситуации с коронавирусом лучше дополнительные выборы не проводить:

- Может быть в сложившейся такой ситуации, если вы мое мнение спрашиваете, может быть и не имеет никакого смысла. Потому что это дополнительные затраты бюджетные, людей опять надо мобилизовать…

Солидарна с Соловьевым глава фракции Партии роста в ЗакСе Оксана Дмитриева. Она считает, что нормально провести кампанию уже не получится. В частности, проблематично организовывать агитацию во все еще сложной эпидемиологической обстановке. Отсутствие же представителя округа в парламенте еще год не представляется большой проблемой, считает Дмитриева. Особенно в ситуации, когда многие территории в ЗакСе и Государственной Думе представляют не те депутаты, за которых голосовали избиратели, заявила руководитель фракции Партии роста. По ее мнению, на выборах 2014 года произошли фальсификации в ряде округов.

Руководитель фракции КПРФ в петербургском парламенте Ольга Ходунова также считает, что лучше уже не проводить довыборы. По ее мнению, несомненно плохо, что голосования не пройдет и 21 округ еще год будет без собственного представителя. Однако выборы после перерыва и в укороченные сроки, не могут пройти на должном уровне, уверена Ходунова.

- Ни нормальной агитационной работы, ни нормального волеизъявления граждан в таких условиях быть не может. Это будет не объективная картина, как мне кажется. Надо было в те сроки [проводить выборы], в которые мы должны были это сделать. Тогда и политические партии были готовы, и выдвигали своих кандидатов, и готовы были вести эту работу. Сейчас это уже будет несерьезно, - заявила лидер КПРФ в ЗакСе.

Ее мнение разделяет представитель "Яблока" на довыборах Александр Кобринский. Он в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что отложение дополнительных выборов лежит вне правовом поле. По его словам, в законодательстве нет понятия приостановления выборной кампании. Позволяющие сделать это положения приняты "наспех", считает кандидат от "Яблока". Он уточнил, что из них не ясно, кто и когда обязан возобновить выборы, сохраняются ли старые выдвижение или нужны новые. Кобринский считает, что правильно было бы не проводить выборы в сложившейся эпидемиологической обстановке. По той же причине не стоило организовывать и голосование по поправкам в Конституцию, уверен "яблочник":

- Я считаю, что, конечно, правильно было бы не проводить вообще ничего. Ни этого, так называемого, голосования всенародного, ни выборов. Потому что не может же быть так, что в одном случае вирус спрятался, а в другом случае он не спрятался. Он как-то ведет себя, наверно, одинаково. Или может быть в интересах президента вирус ведет себя более скромно?

Кандидат на довыборах от "Справедливой России" Илья Шмаков уверен, что довыборы уже не проведут. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что не планирует добиваться назначения голосования, хотя и считает, что у оппозиции были реальные шансы победить. Это, возможно, и является одной из причин затягивания в принятии решения, заявил Шмаков. По его словам, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров якобы изначально не хотел проводить дополнительные выборы, как и Горизбирком.

И Шмаков, и Кобринский рассчитывают, что получат возможность избраться в ЗакС в 2021 году при выборах нового состава парламента.

София Саттарова

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