18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20 июля, 15:59

Резник выступил в поддержку арестованного Ивана Сафронова

фото ЗакС политика Резник выступил в поддержку арестованного Ивана Сафронова

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник записал видеообращение в поддержку экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

По мнению Резника, дело Ивана Сафронова – это "месть за его честную журналистскую работу многие годы", и общественность должна требовать его освобождения и открытого разбирательства. Депутат считает, что после внесения поправок в Конституцию власть "раскручивает маховик репрессий еще сильнее".  

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19 июля, 15:41 В Чехии отрицают связь с арестованным журналистом Сафроновым

16 июля, 15:21 Мосгорсуд оставил Сафронова в СИЗО по делу о госизмене

16 июля, 13:45 Адвокаты Сафронова заявили об установленном за ними наружном наблюдении

15 июля, 14:10 Андрей Пивоваров: "Фигура Путина на отторжении может объединить очень разных людей"

15 июля, 12:56 Юрий Шевчук записал видеообращение в поддержку Сафронова

14 июля, 19:06 Шишкина присоединилась к требованию открытого расследования дела Сафронова

14 июля, 13:25 Памятнику Ивану Федорову в Москве заклеили рот в поддержку журналистов

14 июля, 12:48 "Мешал скрывать провалы": Военные журналисты выступили в поддержку Сафронова

13 июля, 20:55 Дудь о деле Сафронова и обысках у журналистов: Неправильно воспринимать это как чужую проблему

13 июля, 19:51 Сафронов связал обвинение в госизмене со своей публикацией 2017 года


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
20:59 Активистке Марине Кен дали 15 суток ареста за баннер, перекрывший Невский проспект

20:53 Токсовского чиновника временно отстранили от должности из-за уличного конфликта

20:35 Сбивший кепку с полицейского из Гатчины активист вышел на свободу

20:05 Главу комитета по контролю за имуществом перевели на другую работу

19:51 Милонов предлагает лишать чиновников премий за ошибки в документах

19:42 С Бегловым заговорили по-мужски

19:29 СК поделился подробностью дела Фургала, относящейся к 2004 году

18:50 Жириновский пообещал не бросать Фургала и добиваться его освобождения

18:49 Миронов готов вступиться за театры, переживающие кризис из-за пандемии

18:25 Кадыров попал в "черный список" Госдепа США

18:15 Кабмин выделит 21 млрд рублей на надбавки полиции и Росгвардии за работу на протестах

17:48 ЛДПР предложит Бориса Пайкина на пост главы комитета по спорту вместо Дегтярева

17:46 Более половины архивных документов Ленобласти перевезут в новое здание

17:18 Комитет территориального развития обрел нового главу

17:10 Умер художник Виктор Чижиков, придумавший образ Олимпийского мишки

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru