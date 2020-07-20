Резник выступил в поддержку арестованного Ивана Сафронова

Депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник записал видеообращение в поддержку экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

По мнению Резника, дело Ивана Сафронова – это "месть за его честную журналистскую работу многие годы", и общественность должна требовать его освобождения и открытого разбирательства. Депутат считает, что после внесения поправок в Конституцию власть "раскручивает маховик репрессий еще сильнее".

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

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