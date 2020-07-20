Около "Лесной" снесут "сталинское" здание конструкторского бюро

Двухэтажное здание бывшего советского конструкторского бюро на пересечении Лесного проспекта и Кантемировской улицы начали готовить к сносу, передает строительное издание "Канонер".

В течение последнего года зданием по адресу Лесной проспект, 64Б завладела группа компаний "Орими". Примечательно, что ранее появлялась информация, будто построенное в середине прошлого века здание заживет новой жизнью, будучи перепрофилированным под офисный центр, и что инициировал эту метаморфозу глава совета директоров "Орими" Александр Евневич, также частично владеющий магазинами "Максидом".

Тем не менее, в настоящий момент наблюдаются приготовления к сносу: здание постепенно лишается стеклопакетов и внутренних перегородок. По сведениям издания, демонтаж возьмет на себя компания "Петроэкология Северо-Запад".