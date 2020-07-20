Прокуратура проверяет последствия выброса нефтепродуктов в карельскую реку

Случившийся 17 июля разлив технического масла в карельскую реку Онда стал поводом для проверки акватории профильными ведомствами, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра природных ресурсов республики Алексея Павлова. По его словам, имеющаяся на сегодняшний день у природоохранной прокуратуры информация позволяет полагать, что до Белого моря, с которым сообщается река, нефтепродукты не дошли, тогда как из самой Онды специалисты взяли пробы.

"Подведомственным учреждением Росприроднадзора, центром лабораторного анализа, проводится проверка, обработка этих проб. На шлюзах администрацией Беломорско-Балтийского канала ведется мониторинг ситуации, сведений о попадании нефтепродуктов в Беломорско-Балтийский канал, в Белое море, пока информации у нас нет о том, чтобы они туда поступали". - рассказал чиновник.

Отметим, что разлив масла был обусловлен аварией на местной гидроэлектростанции. В воду попало около 200 кг нефтепродуктов.