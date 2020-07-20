Умер художник Виктор Чижиков, придумавший образ Олимпийского мишки

Художник, создатель образа талисмана Олимпиады 1980 года в Москве Виктор Чижиков скончался в возрасте 84 лет, сообщает издательство "АСТ Дети" в Facebook.

Чижиков был иллюстратором детских книг ряда издательств, работал в журналах "Крокодил", "Веселые картинки", "Мурзилка", "Вокруг света", "Огоньке" и других. С 2009 года возглавлял Совет по детской книги России. Чижиков – автор образа Олимпийского мишки, он разработал эскиз талисмана для Олимпиады.

"Неиссякаемый оптимизм, простота в общении, добросердечие и открытость – то, чем всегда поражал Виктор Александрович коллег и друзей. Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года", - вспоминают о Чижикове коллеги.