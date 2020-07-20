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20 июля, 17:18

Комитет территориального развития обрел нового главу

фото ЗакС политика Комитет территориального развития обрел нового главу

Пустующее кресло председателя комитета территориального развития занял Андрей Чапуров, ранее служивший заместителем главы этого подразделения Смольного, передает "Фонтанка", ссылаясь на полученное изданием подтверждение со стороны самого назначенца.

Вакансия освободилась после того, как пошел на повышение предыдущий начальник комитета, Александр Бельский, ставший вице-губернатором. Теперь он специализируется не на территориальном развитии Петербурга, а на молодежной политике и взаимодействии с общественными организациями.

Известно, что Чапуров работает в администрации города с 2000-х годов.

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