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20 июля, 17:46

Более половины архивных документов Ленобласти перевезут в новое здание

фото ЗакС политика Более половины архивных документов Ленобласти перевезут в новое здание

В поселке Павлово Кировского района Ленинградской области построят здание, в котором разместят значительную долю всех хранящихся государством архивных документов, говорится на официальном сайте регионального правительства. Новый архив будет рассчитан на хранение 1,25 млн документов, в то время как всего их в области числится 2,26 млн.

По распоряжению губернатора области Александра Дрозденко, все существующие учреждения такого типа должны претерпеть реновацию. Кроме того, в настоящее время документы оцифровываются, и создаются электронные версии архивов. 

На сегодняшний день зданием главного архива Ленобласти считается расположенное в Выборге - городе, который в течение своей новейшей истории отходил то к Финляндии, то к России. Именно поэтому выборгское хранилище богато документами, относящимся к скандинавской истории.

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