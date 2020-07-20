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20 июля, 17:48

ЛДПР предложит Бориса Пайкина на пост главы комитета по спорту вместо Дегтярева

фото ЗакС политика ЛДПР предложит Бориса Пайкина на пост главы комитета по спорту вместо Дегтярева

Фракция ЛДПР намерена рекомендовать депутата Бориса Пайкина на пост главы комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи вместо Михаила Дегтярева, передает ТАСС со ссылкой на замруководителя фракции Ярослава Нилова.

Вопрос о новом главе комитета будет рассмотрен на заседании Госдумы 21 июля. Пока Пайкин – первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Борис Пайкин в 2017 году победил на довыборах в Госдуму в Брянске. За год до этого он участвовал в выборах от ЛДПР в Петербурге, провел одну из самых обширных кампаний в городе, его агитационные материалы были повсюду на улицах города, но тогда в нижнюю палату парламента ему избраться не удалось.

Михаил Дегтярев стал врио губернатора Хабаровского края после того, как президент Владимир Путин отстранил от должности Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. 

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