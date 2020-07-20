Кабмин выделит 21 млрд рублей на надбавки полиции и Росгвардии за работу на протестах

Правительство намерено выделить почти 21 млрд рублей на надбавки сотрудникам Росгвардии и полиции за работу на акциях протеста, обратили внимание "Открытые медиа".

В опубликованной на сайте Минфина методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021−2023 годы речь идет о суммах 17,4 млрд рублей для полицейских и 3,5 млрд – для военнослужащих Росгвардии. Выплаты предназначены для правоохранителей, которые участвуют в "обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий". В письме Минфина от 8 июня уточняется, что деньги пойдут на "установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность выполняемых задач".

Подобные надбавки правительство установило в январе. Тогда сообщалось, что ее в размере до 100% действующего месячного оклада получат служащие Петербурга, Москвы, Подмосковья и Ленобласти.