Кадыров попал в "черный список" Госдепа США

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова включил в свой "черный список" Государственный департамент Соединенных Штатов, передает РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря США Майкла Помпео. В этот перечень традиционно заносят лиц, которых подозревают в систематическом нарушении прав человека.

"Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", - среди прочего, заявил американский чиновник.

Ограничения в виде запрета на въезд в страну отныне касаются не только самого Кадырова, который и так был в санкционном списке, но и на членов его семьи. Помпео добавил, что намерен убеждать руководство других стран поступить по отношению к Кадыровым подобным образом.