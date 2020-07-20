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20 июля, 18:50

Жириновский пообещал не бросать Фургала и добиваться его освобождения

фото ЗакС политика Жириновский пообещал не бросать Фургала и добиваться его освобождения

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия намерена добиваться снятия обвинений с Сергея Фургала, но при этом благодарна президенту Владимиру Путину за назначение на пост врио губернатора Хабаровского края представителя либерал-демократов, передает ТАСС.

"Мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто в виду недостаточности улик", - сказал Жириновский.

Он заявил, что ЛДПР благодарна Путину за назначение депутата Михаила Дегтярева врио губернатора. "Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из "Единой России", а представитель ЛДПР", - добавил он.

В напутствие Жириновский посоветовал Дегтяреву "не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми, выходить и говорить с людьми напрямую". "Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве", - подчеркнул он.

Михаил Дегтярев стал врио губернатора Хабаровского края после того, как президент Владимир Путин отстранил от должности Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. 

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