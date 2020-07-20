С Бегловым заговорили по-мужски

Управляющий партнер компании Fort Group, миллиардер Максим Левченко обратился к губернатору Петербурга Александру Бегову с призывом разрешить торговым центрам и ресторанам города начать работать. В противном случае, градоначальник, как "настоящий мужик", должен объявить о своей несостоятельности и уйти в отставку, считает бизнесмен. Подобный демарш, когда крупный предприниматель призывает губернатора уйти, происходит впервые в новейшей истории.

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

"Выйдите перед народом и скажите: "Не смог я ничего сделать, а сейчас сижу, ссылаюсь на Роспотребнадзор". И подайте в отставку, скажите: "Я не могу решать вопросы и не хочу брать на себя ответственность", - заявил миллиардер Максим Левченко, обращаясь на камеру к губернатору Петербурга Александру Беглову.

Эти слова были сказаны во время встречи нескольких предпринимателей в музее Бродского. Присутствовали в основном хозяева баров и ресторанов. Левченко, будучи инициатором круглого стола, был самым крупным из присутствовавших бизнесменов. Его Fort Group управляет десятком торгово-развлекательных комплексов Петербурга, в том числе ТРК "Европолис", "Академ-парк", "Лондон Молл".

Видеозапись предпринимательской встречи Левченко выложил на своих страницах в соцсетях 20 июля. Хотя собственно дискуссии не получилось - все участники круглого стола были единодушны. Их риторика в отношении городских властей различалась только степенью радикальности. Рестораны и торговые центры несут убытки, поскольку из-за коронавирусных запретов не могут полноценно работать и принимать клиентов. В Смольном намерены разрешить им открыться не раньше 26 июля. Бизнесмены ожидают переноса снятия запрета.

Рестораторы кивали на Москву, где зараженных COVID-19 всегда было больше, но заведения общепита открылись еще в июне, вспомнили про сообщения Смольного о победах над коронавирусом и о том, что на улицах и в общественном транспорте скапливаются толпы людей. По мнению основателя проектов Litera G и bar Privelege Андрея Перцева, отсутствие ясности в действиях правительства и губернатора, заставляет думать, что они не контролируют собственные действия. Совладелец заведений "МыЖеНаТы" и "Бутерbrodskiy bar" Александр Затуливетров заявил о неуважении городских властей к предпринимательскому сообществу. Бизнес и общество, по его мнению, отвечают тем же:

Не уважают власть в городе, потому что вы не сделали ничего, чтобы власть уважали… Каждый день я плачу 50 тысяч рублей за аренду. Какая там минимальная заработная плата, 12 500? Ну вот каждый день я отдаю просто так 50 тысяч. И за что я должен уважать эту власть?

Левченко был радикальнее всех. За последние пару недель из-за ситуации с ТЦ в Петербурге он уже обращался в региональное управление Федеральной антимонопольной службы и ставил свою подпись под письмом к Владимиру Путину. На сей раз бизнесмен говорил, обращаясь лично к Беглову:

"Я вас прошу, если вы мужик, если вы губернатор, то возьмите и примите на себя ответственность и дайте нам работать! Мы сидим четвертый месяц все без работы.

Если вы думаете, что мы, бизнесмены, только про деньги думаем, то это все фигня. За нами стоят огромные коллективы и все эти люди сейчас не имею возможности получать деньги, кормить семьи".

Левченко надеется, что Беглов перестанет "пудрить мозг" и возьмет на себя ответственность: либо разрешит бизнесу работать, либо публично объявит, что не справился с ответственностью, которая легла на его плечи, и уйдет в отставку.

Фото: vk.com/ Максим Левченко

Несмотря на декларируемые Смольным меры поддержки бизнеса, отношения между предпринимательским сообществом и городскими властями за время "корона-кризиса" обострялись не раз. До владельцев торговых центров Путину еще в июне писали отельеры и рестораторы. Они жаловались на администрацию города и просили добиться от нее конкретных сроков и условий возобновления работы. Но взять на себя персональную ответственность и тем более при необходимости уйти в отставку от Беглова еще никто из предпринимателей не требовал.

Один из главных публичных оппонентов действующего губернатора депутат Законодательного собрания Максим Резник считает озвученные претензии обоснованными, но допускает, что Левченко своими громкими заявлениями начинает подготовку к парламентским выборам. В 2016 году управляющий партнер Fort Group шел на выборы в ЗакС от ЛДПР по 19-му избирательному округу (Петродворцовый и Красносельский районы), но уступил единороссу Михаилу Барышникову.

- Его мотивы - это его мотивы, - прокомментировал ЗАКС.Ру Резник. - Но контекст абсолютно правильный, потому что эта власть представляет собой проблему для бизнеса, а не его партнера. Для нее помощь и поддержка этих людей - не серьезная задача, они не нужны власти, эти представители креативного бизнеса.

Электоральную подоплеку в высказываниях Левченко видит и политконсультант Валентин Бианки. Он не верит, что опытный предприниматель не понимает, что ставя вопрос к власти современной России ребром, сложно получить желаемый результат:

- Левченко должен прекрасно понимать, что добиться чего-то от власти, призывая ее уйти в отставку, это точно не способ, который в Российской Федерации 2020 года ведет к успеху. Поэтому, скорее всего это личный пиар и политическая активность.

По мнению Бианки, повода для политических амбиций предпринимателю могла добавить новость о том, что его многолетнего бизнес-партнера Бориса Пайкина рекомендуют на должность главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. О том, что Пайкин получит этот пост вместо отправившегося управлять Хабаровским краем Михаила Дегтярева, было объявлено вечером 20 июля.

Сергей Еремеев

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