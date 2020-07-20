Главу комитета по контролю за имуществом перевели на другую работу

Петербургский губернатор Александр Беглов уволил с должности председателя комитета по контролю за имуществом Андрея Короткова, передает пресс-служба Смольного. До конца июля его обязанности будет исполнять бывший заместитель Короткова, Маргарита Петрова, а начиная с августа - первый заместитель, Елена Пастухова.

Коротков с завтрашнего дня переходит на должность специального представителя губернатора Петербурга.

Отметим, что сегодня же, 20 июля, стало известно о еще одной перестановке в Смольном: у комитета территориального развития появился новый глава. Это подразделение городской администрации возглавил Андрей Чапуров - после того, как предыдущего председателя комитета, Александра Бельского, повысили до вице-губернатора по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

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