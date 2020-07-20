Токсовского чиновника временно отстранили от должности из-за уличного конфликта

Начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе Токсовского городского поселения Илья Кравченко попал в центр скандала, рассказывает областное издание 47news. Сидя на мотоцикле и находясь на парковке около кафе, он позволил себе бросить мусор мимо урны, что встретило замечание со стороны других посетителей заведения.

Реплика вызвала агрессивную реакцию у муниципала, и он, не брезгуя обсценной лексикой, сказал, что способен избить обидчика и что экологические проблемы его совершенно не занимают.

"От должности он временно отстранён, начата служебная проверка. Официальное решение опубликуем на сайте. Руководствуемся не этическими кодексами, а законом "О муниципальной службе", - прокомментировал инцидент глава администрации Токсовского городского поселения Сергей Кузьмин.

В своем муниципалитете Кравченко, как удалось выяснить изданию, в основном занимается поздравлениями жителей с различными датами.