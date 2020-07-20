Активистке Марине Кен дали 15 суток ареста за баннер, перекрывший Невский проспект

Петербурженка Марина Кен, участвовавшая в кратковременном перекрытии Невского проспекта протестным баннером неделю назад, получила 15 суток административного ареста, передает объединенная пресс-служба судов.

Растянутый через всю проезжую часть, баннер содержал белую надпись на черном фоне "Меняй власть, а не Конституцию". Акция стала ответом на принятые в июле поправки к основному закону, за которые, согласно Центризбиркому, проголосовало почти 78% россиян.

За участие в той же акции 20 суток спецприемника досталось активисту Евгению Мусину.

"Указанная группа создавала препятствия движению транспортных средств, повлекшие создание помех транспортной инфраструктуре, а также движению транспортных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что акционисты нарушали правила пикетирования, находясь друг от друга менее чем в трех метрах.