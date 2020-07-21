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9:26

Хабаровские "жириновцы" стали выходить из ЛДПР после назначения Дегтярева и.о. губернатора края

фото ЗакС политика Хабаровские "жириновцы" стали выходить из ЛДПР после назначения Дегтярева и.о. губернатора края

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Петр Емельянов и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян заявили о выходе из рядов ЛДПР после того, как исполняющим обязанности губернатора стал их думский коллега Михаил Дегтярев.

В обращении, размещенном в Instagram, Каян сообщает, что вступал в политорганизацию исключительно ради поддержки Сергея Фургала - "локомотива партии в регионе".

"Теперь я не имею морального права оставаться членом партии. Также я пошел в депутаты, чтобы иметь возможность помогать людям, и буду продолжать это делать как беспартийный", - пояснил Каян.

Вторит депутату и его партийный товарищ.

"Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР и из фракции ЛДПР в Законодательной Думе края, в которые я вступил по доброй воле и с благими намерениями. Я буду и дальше отстаивать интересны своих избирателей. Моя партия - Хабаровский край", - оповестил подписчиков Емельянов.

Михаил Дегтярев стал врио губернатора Хабаровского края после того, как президент Владимир Путин отстранил от должности Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. 

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