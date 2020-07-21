Смольный разъяснил ТЦ порядок работы после открытия

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин поделился правилами, которым должны будут следовать торговые центры после открытия.

Так, в первое время должны быть закрыты фудкорты и развлекательные площадки. Кроме того, продолжил чиновник, Роспотребнадзор разработал требования для торговых залов и посетителей ТЦ. Впрочем, заключил Елин, соблюдение предписаний будет зависеть от ответственности каждого конкретного человека.

Комплексы остаются закрытыми до 26 июля. Окончательное решение относительно даты их открытия по-прежнему не принято, резюмировал вице-губернатор.

Ранее, напомним, решив не ограничиваться лишь обращением в УФАС, владельцы петербургских торговых центров обратились с воззванием к главе государства Владимиру Путину, сетуя на невозможность прийти к консенсусу с городскими властями: обращение к Александру Беглову никаких "плодов" не принесло.

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