ВЦИОМ: Треть россиян готовы на следующих выборах голосовать через интернет

Практический каждый третий (30%) опрошенный социологами ВЦИОМ россиянин заявил о готовности на следующих выборах участвовать в интернет-голосовании - в случае, если такая возможность появится на официальном уровне, делится ТАСС.

Наибольшей популярностью новая возможность пользовалась бы респондентов в возрасте от 25 до 34 лет (46%). Основным преимуществом дистанционного голосования участники опроса назвали отсутствие необходимости выходить из дома, быстроту и удобство.

В то же время 65% респондентов предпочли бы традиционный способ голосования - на бумажном бюллетене. Эту опцию предпочитают граждане старше 60 лет (82%).

Как указали социологи, минусы дистанционного голосования во многом являются следствием репутационных проблем института выборов в России. Среди недостатков такой системы опрошенные назвали простор для фальсификаций (21%), риск утечки данных (15%) и отсутствие интернета/слабый интернет (12%).