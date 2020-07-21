Беглов послал Елина в Москву, чтобы открыть ТЦ уже в июле

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 21 июля заявил о необходимости открыть торговые центры и рестораны с понедельника, 27 июля. Он велел своему заместителю Евгению Елину ехать в Москву и доказывать Роспотребнадзору, что город готов к открытию моллов.

- Поезжайте туда. Не договоритесь - я сам поеду, - добавил губернатор.

Так Беглов отреагировал на обещание Елина открыть предприятия общепита и гостиницы с 27 июля, а торговые центры не раньше, чем через 1-2 недели.

Ранее владельцы торговых центров Петербурга обращались к Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию в городе и дать им возможность работать. Управляющий партнер Fort Group, миллиардер Максим Левченко накануне опубликовал в соцсетях видеообращение к Беглову, в котором просил градоначальника либо открыть торговые центры и рестораны, либо уйти в отставку.

В ходе заседания правительства губернатор отреагировал на эти слова. По его словам, город больше всех заинтересован в том, чтобы бизнес работал, поскольку он получает от этого деньги в бюджет.

- Как-то не очень справедливо получается, - заметил Беглов. - Если мы открываем другие предприятия, то почему бы не открыть торговые центры. Смотрите, что происходит. У нас во время пандемии многие бизнесмены помогали городу, а некоторые отлеживались на виллах и ничем городу не помогли, а сегодня делают разные политические заявления.

По мнению губернатора, такого рода предприниматели получают помощь от города, а сами со своими сотрудниками не делятся, однако поддерживать их все равно нужно. Упомянул Беглов и некоего "активиста-депутата" из Госдумы. Хотя фамилии глава города не назвал, можно предположить, что он имел в виду члена "Единой России" Сергея Боярского, который на днях призвал региональное управление Роспотребнадзора разрешить торговым центрам и ресторанам Петербурга начать свою работу.

- Вот у нас есть активист-депутат из Государственной думы, который делает бумажные заявления. А всего навсего от Госдумы до Роспотребнадзора 4 км пройти, - отметил губернатор.

Он предложил вице-губернаторам Елину и Олегу Эргашеву взять парламентария за руку - "если он захочет" - и отвести до Роспотребнадзора. При этом Беглов похвалил за совместную работу двух других депутатов Госдумы: Елену Драпеко и Михаила Романова.

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