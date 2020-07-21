На петербурженку составили протокол за хулиганство с использованием Вечного огня

Петербургская полиция задержала 29-летнюю девушку, которая на рассвете 20 июля решила сжечь принесенный с собой цветок на Вечном огне на Марсовом поле, сообщает пресс-служба МВД. Жительница города объяснила свой поступок некими личными мотивами. После проведения профилактических бесед силовики добились от нее извинений. На нее составили административный протокол по статье о хулиганстве.

Отметим, что гораздо большим скандалом в этом году обернулись другие действия с Вечным огнем, расположенным на центральной площади Кронштадта. Компания молодых людей решила приготовить на нем мясные изделия, после чего все трое были схвачены полицией. С трибуны ЗакСа звучали требования наказать хулиганов по всей строгости, однако двух девушек отпустили, а молодой человек получил наказание в виде двухлетнего ограничения свободы.