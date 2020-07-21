Беглов намерен сократить число госслужащих в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства 21 июля поручил вице-губернаторам Эдуарду Батанову и Евгению Елину разработать план сокращения штатов городских органов государственной власти и подведомственных организаций.

"Надо работать как следует, получать хорошо. В течение двух недель прошу этот план представить мне, - добавил градоначальник.

По словам Беглова, оптимизировать количество госслужащих необходимо ради сокращения городских затрат. Также губернатор заявил, что ожидает в третьем квартале 2020 года значительного продвижения по реализации адресной инвестиционной программы и региональных проектов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.