У петербургских сайентологов проводят обыск

По делу против организации "Союз долевого строительства", которая тесно связана с петербургской "Сайентологической церковью", силовики проводят обыск в жилом здании на юге города, о чем пишет ТАСС. На месте им встретились адепты данного религиозного течения, у которого сложные взаимоотношения с российским государством.

"В данном коттедже обнаружены документы, относящиеся к деятельности этой компании, а также большое количество экстремистской литературы по сайентологии", - рассказал участник операции.

По словам источника, у обитателей коттеджа нет юридических документов, позволивших бы им находиться в коттедже в Старо-Паново, и все они при этом активно исповедуют сайентологический культ. Необходимых документов нет и у самой постройки.

Дело против "Союза долевого строительства" расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фирма занималась возведением жилых комплексов в Леонобласти и не доводила начатое до конца.