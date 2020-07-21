Путин наградил Макарова орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Документ 21 июля был опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо председателя петербургского парламента, ордена удостоился член Совета Федерации, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Вместе с Макаровым они награждены "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Макаров уже прокомментировал высокую оценку своих заслуг. Спикер ЗакСа заявил, что орден получил не он один, а все Законодательное собрание.

"Вместе с депутатами мы решаем важнейшие вопросы жизни города, чтобы обеспечить каждому простому петербуржцу достойное качество жизни. Мы служим Петербургу и людям, имя которым - народ", - процитировала спикера пресс-служба городского парламента.

Орденом Александра Невского награждаются государственные служащие за особые личные заслуги перед Отечеством в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей.

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