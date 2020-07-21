Пригожин направил новому фонду Навального 1 млн рублей: политик не решил, что делать с деньгами

Предприниматель Евгений Пригожин, именуемый в СМИ "поваром Путина", пожертвовал новой структуре Алексея Навального - Фонду за права граждан - один миллион рублей, не объяснив свой поступок.

Оппозиционер, в свою очередь, не ведает, что делать с таким "подарком", передают "Открытые медиа". О переводе он узнал от корреспондента издания. Пригожин отчитался об операции, опубликовав на странице пресс-службы руководимого им холдинга "Конкорд" чек о совершенной транзакции.

"Мы проверим и, если действительно перевёл миллион, примем решение, что с этим делать", - известил политический деятель.

Новый фонд Навального, напомним, появился взамен упраздненного Фонда борьбы с коррупцией. Политик решил ликвидировать последний из-за чрезмерного давления властей.