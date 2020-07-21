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12:53

Ройзман уверен, что ЛДПР предала Фургала

фото ЗакС политика Ройзман уверен, что ЛДПР предала Фургала

Политик Евгений Ройзман, комментируя назначение губернатором Хабаровского края члена ЛДПР Михаила Дегтярева, расценил этот политический жест как акт унижения по отношению к местным жителям и арестованному предыдущему главе Сергею Фургалу. Причем главные претензии он адресует не к президенту Владимиру Путину, а к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Последний, по мнению Ройзмана, привычно действует либо в корыстных, либо в конъюнктурных интересах и совершенно не учитывает мнения хабаровчан, ясно дающих понять в июле, что московский "ставленник" их не устраивает и не устроит.

"На мой взгляд, со стороны Жириновского это предательство Фургала. Ну а со стороны ЛДПР в данном случае это просто предательство людей, что они пошли на такую сделку. Да, у них есть внутренние свои договоренности, свои квоты. Но они какие-то свои задачи там между собой решают, а о людях-то просто никто не подумал. И сейчас посмотрим, как это воспримет Хабаровск. На самом деле, жест совершенно унизительный в отношении людей", - рассудил бывший мэр Екатеринбурга на "Эхе Москвы".

К личности, политической карьере и талантам Дегтярева у Ройзмана тоже имеются серьезные вопросы, причем скепсис становится тем сильнее, чем активнее его хвалят официальные лица.

"Когда вдруг Володин говорит, что Дегтярев получил очень хорошую школу, у всех первый вопрос: "Где? В сауне с Жириновским он эту школу получил и прошел?". <...> Фургал хотя бы из местных. Он работал там в больнице, его куча народу знает, он с кем-то учился, с кем-то работал", - заметил политик.

Напомним, что Фургала арествоали и вывезли в Москву 9 июля, где вскоре посадили в "Лефортово" по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах. На своих беспрецедентных по численности уличных протестах хабаровчане требуют как минимум вернуть своего избранника "домой" и судить его здесь открытым судом с участием присяжных. На митингах доминируют антимосковские плакаты и кричалки.

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