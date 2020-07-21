18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:00

Проезд по ЗСД будет бесплатным в день репетиции парада ВМФ

фото ЗакС политика Проезд по ЗСД будет бесплатным в день репетиции парада ВМФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился, чтобы 24 июля, в день репетиции парада военно-морского флота, проезд по Западному скоростному диаметру был бесплатным "от кольца до кольца". Соответствующее поручение глава города дал председателю комитета по транспорту Кириллу Полякову во время онлайн-заседания городского правительства 21 июля.

- Парад - это серьезно, день Военно-морского флота. И конечно жители нашего города чувствуют неудобства, понятно. Помогите им в этом отношении. Сегодня к вечеру жду ваших предложений и по 24-му и по воскресенью, - обратился Беглов к Полякову.

Ранее было объявлено, что проезд по ЗСД будет бесплатным и 26 июля, в день парада.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
14:35 Власти Ленобласти и Роспотребнадзор санкционировали открытие ТЦ "Мега" с 27 июля

14:20 Амосов планирует переизбираться в ЗакС от "Справедливой России"

14:08 "Позор ЛДПР! Дегтярева - домой!": Хабаровчане требуют переназначения губернатора

13:56 Жириновский потребует закрытия партий, не признающих Крым российским

13:49 На долгострое в Мурино написали "Путин, помоги"

13:40 Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о трехдневном голосовании

13:19 Еще двух активисток оштрафовали за протесты в день приговора по делу "Сети"*

13:10 Иван Жданов требовал вызвать в суд по отказу удалять фильм "Он вам не Димон" Медведева и Усманова

13:00 Проезд по ЗСД будет бесплатным в день репетиции парада ВМФ

12:53 Ройзман уверен, что ЛДПР предала Фургала

12:33 Пригожин направил новому фонду Навального 1 млн рублей: политик не решил, что делать с деньгами

12:32 Путин наградил Макарова орденом Александра Невского

12:30 У петербургских сайентологов проводят обыск

12:09 Беглов намерен сократить число госслужащих в Петербурге

12:05 Замгендиректора института Вавилова получила условный срок за миллионные махинации

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru