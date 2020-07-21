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13:10

Иван Жданов требовал вызвать в суд по отказу удалять фильм "Он вам не Димон" Медведева и Усманова

фото ЗакС политика Иван Жданов требовал вызвать в суд по отказу удалять фильм "Он вам не Димон" Медведева и Усманова

Директор ныне упраздненного Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, которого обвиняют в неисполнении решения об удалении расследования "Он вам не Димон", выступил в суде, ходатайствуя о вызове на заседание экс-премьера Дмитрия Медведева и Алишера Усманова, передают "Открытые медиа".

Медведев обязан предстать перед судом в качестве свидетеля, так как он был не признан потерпевшим, а весь процесс направлен на его защиту".

Усманов по логике Жданова также должен посетить заседание как один из героев фильма. Вдвоем, пояснил директор ФБК, они могут рассказать мировому судье, удовлетворены ли исполнением решения Люблинского суда со стороны Жданова.

Ожидаемо оба ходатайства были отклонены.

В свою очередь Алексей Навальный заявил, что Жданов не обладает возможностью удалять посты из его соцсетей.

"Жданов не может удалять ничего с моего твиттера, фейсбука, ютьюба, даже из моего тиктока, как бы ему там ни нравились видео. Я хочу, чтобы это занесли в протокол, чтобы суд и обвинение это чётко уяснили!" - оповестил оппозиционер, добавив, что не намерен удалять резонансное видео о Медведеве.

Сегодня в суде рассматривается иск ФССП к Жданову.

 

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