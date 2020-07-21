Еще двух активисток оштрафовали за протесты в день приговора по делу "Сети"*

Суд в Петербурге вынес еще два решения в отношении участников народного схода, состоявшегося у здания 1-го Западного окружного военного суда в день вынесения приговора фигурантам дела "Сети"* 22 июня и закончившегося массовыми задержаниями.

Елена Мурганова получила штраф в размере 8 тысяч рублей, Анне Лойко достался штраф в размере 10 тысяч рублей. В сообщении объединенной пресс-службы указывается, что имел место самый настоящий несанкционированный митинг и что две девушки выкрикивали лозунги: "Свободу политзаключенным!", "ФСБ главный террорист!", "Тяга к свободе крепче всех тюрем", "Отпускай!", "Дело Сети! Позор власти!".

Отмечается также, что Мурганова и Лойко не совершали противоправных действий и вместе с тем никакой вины за собой не признали.

Накануне за участие в той же акции 10 тысяч штрафа присудили Елене Кондрахиной, а 8 тысяч - Надежде Каляминой.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ