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13:56

Жириновский потребует закрытия партий, не признающих Крым российским

фото ЗакС политика Жириновский потребует закрытия партий, не признающих Крым российским

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, признавая необходимость релизации новых положений Конституции, обратил свое внимание на пункт, который касается территориальной целостности России и недопустимости призывов к отторжению частей Федерации. Под действие этой нормы, с его точки зрения, подпадают политические силы, которые последовательно осуждают присоединение Крыма к России в 2014 году и продолжают считать полуостров украинской территории. Если следовать тексту обновленной Конституции, рассудил политик, то так больше продолжаться не может.

"После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России". - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Крымский полуостров Россия аннексировала у Украины в марте 2014 года, после чего попала под санкции западных стран. Присоединение полуострова не признало законным большинство стран мира.

Отметим, что 14 июля законопроект, приравнивающий призывы к отторжению территорий РФ к экстремизму, депутаты Госдумы приняли в первом чтении. В случае его окончательного принятия нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы.

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