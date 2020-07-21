"Позор ЛДПР! Дегтярева - домой!": Хабаровчане требуют переназначения губернатора

Хабаровчане вновь собрались на протестную акцию, на сей раз требуя отставки "кремлевского" назначенца Михаила Дегтярева, выбранного Владимиром Путиным в качестве временного главы Хабаровского края, информирует "Медуза".

В мероприятии принимают участие не менее 200 человек. Собравшиеся скандируют "Позор ЛДПР!" и "Дегтярева - домой!", требуя вернуть в регион арестованного Сергея Фургала.

Присланный из Москвы "жириновец" стал врио губернатора Хабаровского края после того, как президент Путин отстранил Фургала от должности в связи с утратой доверия. Управленец арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора.

После ареста жители края стали выходить на несанкционированные протестные акции в поддержку Фургала. На самой многочисленной присутствовали не менее 40 тысяч человек.