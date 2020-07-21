Амосов планирует переизбираться в ЗакС от "Справедливой России"

Беспартийный член фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Михаил Амосов в новый созыв городского парламента намерен идти по 6-му одномантатному округу (Калининский район).

В эфире "Эха Москвы в Петербурге" парламентарий рассказал, что будет договариваться с различными политическими силами и наиболее вероятно его выдвижение от партии "Справедливая Россия".

- Главная задача, которую должны демократические силы решать, это договориться, чтобы в каждом избирательном округе был один кандидат, - отметил Амосов.

Лидер петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина подтвердила ЗАКС.Ру, что у партии есть договоренность с Амосовым о его выдвижении в 6-м округе.

- Мы готовы взять Михаила Ивановича в свой союз и идти вместе на выборы, - сообщила Шишкина.

По словам Амосова, также возможно выдвижение по другому округу его бывшей помощницы Елены Беляевой, в сентябре 2019 года возглавившей муниципальное образование "Гражданка".

Напомним, Амосов ранее руководил петербургским отделением "Яблока", но после длительного внутрипартийного конфликта в ноябре 2018 года заявил о своем уходе из партии. Вместе с группой сторонников он создал "Движение демократического обновления". Его представители участвовали в муниципальных выборах в местные советы МО "Гражданка" и "Академическое" по спискам "Справедливой России".

Ожидается, что основным соперником Амосова на выборах в ЗакС станет вице-спикер городского парламента, единоросс Анатолий Дроздов. В течение нескольких последних месяцев на заседаниях Заксобрания случались словесный перепалки между двумя депутатами, а также спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. Последний неоднократно заявлял, что ему известно о договоренностях Амосова с городской администрацией. Оппозиционный депутат информацию о своих связях со Смольным не подтвердил.

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