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14:35

Власти Ленобласти и Роспотребнадзор санкционировали открытие ТЦ "Мега" с 27 июля

фото ЗакС политика Власти Ленобласти и Роспотребнадзор санкционировали открытие ТЦ "Мега" с 27 июля

Руководство Ленинградской области согласовало с Роспотребнадзором и администрацией торговых центров "Мега" их открытие, которое состоится на следующей неделе, 27 июля.

С понедельника возобновить свою деятельность разрешается как "Меге Парнас", так и "Меге Дыбенко". На прошлой неделе в правительстве региона заявляли, что, скорее всего, именно в обозначенный день и состоится открытие ТЦ.

Ранее сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства оповестил о необходимости открытия комплексов и ресторанов аналогично - с 27 июля. Он велел своему заместителю Евгению Елину ехать в Москву и доказывать Роспотребнадзору, что город готов к открытию моллов. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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