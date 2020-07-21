Власти Ленобласти и Роспотребнадзор санкционировали открытие ТЦ "Мега" с 27 июля

Руководство Ленинградской области согласовало с Роспотребнадзором и администрацией торговых центров "Мега" их открытие, которое состоится на следующей неделе, 27 июля.

С понедельника возобновить свою деятельность разрешается как "Меге Парнас", так и "Меге Дыбенко". На прошлой неделе в правительстве региона заявляли, что, скорее всего, именно в обозначенный день и состоится открытие ТЦ.

Ранее сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства оповестил о необходимости открытия комплексов и ресторанов аналогично - с 27 июля. Он велел своему заместителю Евгению Елину ехать в Москву и доказывать Роспотребнадзору, что город готов к открытию моллов.

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