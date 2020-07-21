Ленобласть раскритиковала предложенную Смольным схему обращения с мусором

В правительстве Ленобласти полагают, что при разработке территориальной схемы обращения с отходами власти Петербурга проигнорировали замечания областных чиновников: в частности, отметил замглавы правительства Михаил Ильин, ежегодно Северная столица производит свыше 2 млн тонн мусора, тогда как в документе учтено лишь 1,37 млн.

"Мы готовились к взаимодействию с Санкт-Петербургом, распланировали логистику и инфраструктуру с учетом общей нагрузки обоих субъектов. Проделана большая работа. По оценкам наших специалистов, объем отходов, образуемых Петербургом, превышает 2 млн тонн в год, городские коллеги учли только 1 млн 370 тысяч", - цитирует заявление Ильина пресс-служба администрации 47 региона.

Кроме того, власти обеспокоены планами Смольного по расширению завода по обращение с ТБО в Янино.

"Мы не можем в одностороннем порядке - без учета мнения местных жителей - оставить без внимания и принять столь серьезные изменения, связанные с расширением МПБО-2. В непосредственной близости к полигону в Янино располагаются жилые дома, где проживают сотни тысяч людей", - отметил Ильин.

Ранее областные чиновники обратили к коллегам из администрации Петербурга с просьбой разъяснить решения, принятые по заводу в Янино.

Кроме того, Александр Беглов и Александр Дрозденко не пришли к взаимопонимаю относительно создания единой межрегиональной схемы обращения с мусором.

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