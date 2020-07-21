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15:13

Теплицкую оштрафовали за поддержку фигурантов дела "Сети"* возле здания суда

фото ЗакС политика Теплицкую оштрафовали за поддержку фигурантов дела "Сети"* возле здания суда

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Яна Теплицкая получила от суда штраф в размере 7 тысяч рублей за нахождение возле здания 1-го Западного окружного военного суда 22 июня, когда оглашали приговор фигурантам дела "Сети".

По версии Октябрьского районного суда, женщина принимала участие в самом настоящем несанкционированном митинге, о чем говорит дистанция между более чем ста ее участниками (менее 1,5 метров). В сообщении указывается, что вместе со всеми Теплицкая скандировала протестные лозунги,  "выражая свои мнения и формируя мнение окружающих к данной проблеме".

Ранее 21 июля за участие в том же мероприятии 10-тысячный штраф достался Анне Лойко, а 8-тысячный - Елене Мургановой.

Отметим, что Яна Теплицкая была одним из первых людей, кто предал огласке информацию о пытках во время следствия, применявшихся к фигурантам дела.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ

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