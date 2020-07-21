В Кудрово заметили новую растущую свалку

Возле ТРЦ "Мега Дыбенко", на въезде в Петербург, представители экологического движения "Зеленый фронт" стали свидетелями разрастания новой свалки, о чем говорится на сайте этой общественной организации. За грядой гаражей активисты заметили людей, складирующих разного рода отходы, и тяжелую технику, также идущую в дело.

"Если забраться на небольшой пригорок у этой свалки – можно увидеть в непосредственной близости еще 3 свалки. Размещение мусора там ведется незаконно, а земли выделены под сельхозиспользование. Со слов работающих на объекте лиц – там строят стоянку, но мы видим лишь горы мусора", - рассказал глава "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Мусор, который удалось идентифицировать, представляет собой такие опасные предметы, как использованные покрышки, упаковка из-под воспламеняющихся жидкостей, а также строительные отходы. Активисты уже обратились в связи с неприятным для них открытием в профильные контрольно-надзорные ведомства.