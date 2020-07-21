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16:56

Антимонопольщики встретились с владельцами ТРЦ, жалующимися на невозможность работать

фото ЗакС политика Антимонопольщики встретились с владельцами ТРЦ, жалующимися на невозможность работать

Петербургское управление ФАС провело официальную встречу с представителями тех торгово-развлекательных центров, чьи двери из-за пандемии коронавируса вынужденно остаются закрытыми. Помимо них, на невозможность работать жалуется руководство частного музея "Гранд-макет Россия". И у тех, и у других, в общих чертах, имеется жалоба одного характера: бизнесмены не могут понять, почему некоторым их конкурентам разрешается зарабатывать, а на них продолжают распространяться ограничения и запреты. Глава УФАС Вадим Владимиров начал встречу с утверждения, что ситуация действительно содержит в себе признаки нарушения закона о конкуренции.

В частности, собеседники обговорили то, что "Гостиный двор" открыт для посетителей, а "Пассажу" пока работать нельзя. Кроме того, бизнесмены привели аргумент, что магазин с отдельным входом имеет право обслуживать гостей, однако этого почему-то нельзя делать магазину с отдельным входом в составе ТРЦ.

"Ситуация непростая – на кону и добросовестная конкуренция, и здоровье граждан", - заключил Владимров по итогам встречи.

Антимонопольщики взяли месяц на то, чтобы решить вопрос о возбуждении дела в отношении Смольного и его комитетов.

Петербургские торговые центры, возможно, откроются с понедельника 27 июля: сегодня губернатор Александр Беглов велел своему заместителю Евгению Елину ехать в Москву и доказывать Роспотребнадзору, что город готов к возобновлению работы моллов. Накануне, 20 июля, Беглов подвергся жесткой критике со стороны предпринимателя Максима Левченко, который в своем видеообращении потребовал от губернатора либо немедленно открыть ТРЦ, либо уйти в отставку.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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