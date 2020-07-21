Беглов поздравил Турчака и Макарова с новыми орденами

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов поздравил своего бывшего коллегу по "Единой России", спикера городского парламента Вячеслава Макарова и президента Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолия Турчака с пополнением коллекции орденов.

Владимир Путин ранее подписал указ о присвоении Турчаку Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а Макарова " одарил" Орденом Александра Невского.

"В основе Вашей успешной деятельности во главе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга – государственный подход к делу, ответственность и настойчивость, забота о повышении качества жизни петербуржцев", - обратился к Макарову губернатор.

В случае с Турчаком Беглов отметил вклад, который тот вложил в российскую оборонку, будучи генеральным конструктором акционерного общества "Холдинговая компания "Ленинец".

"Этой награды он удостоен за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу", - цитирует послание Беглова пресс-служба Смольного.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.