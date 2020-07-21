Калининградский суд отказался признавать незаконными дела против сопредседателя "Экозащиты"

Ленинградский райcуд Калининграда не стал удовлетворять жалобу адвоката фонда "Общественный вердикт" Алексея Лаптева, пытавшегося оспорить законность возбуждения уголовных дел в отношении сопредседателя "Экозащиты" Александры Королевой.

"Конечно, обидно! Защитники фонда целый год работали, чтобы иметь основание подготовить жалобу. Копию решения суда на руки адвокату не выдали, сказали, что отправят по почте, поэтому мотив этого решения будет известен позже. Но уже точно известно, что Лаптев намерен подать апелляцию в Калининградский областной суд", - рассказала о ситуации Королева в беседе с "МБХ медиа".

В прошлом году адвокаты фонда обращались в суды различных инстанций с жалобами на уголовные дела, фигурантами которых стала экозащитница. Они пытались доказать, что некоммерческая организация не имеет возможности законным образом оплачивать штрафы. Позднее один из судов отменил ряд штрафов, в том числе - самый "ощутимый" в 100 тысяч рублей. Его отмена принесла "частичное прекращение уголовного преследования" в отношении Королевой.

В 2014 году Министерство юстиции включило экологическую организацию "Экозащита", выступавшую против строительства Балтийской АЭС, в реестр НКО-иностранных агентов.

Сама Королева вынуждена была уехать из РФ.