"Ситуация абсурдная": Парфёнов поддержал петербургских рестораторов

Мэтр отечественной журналистики и известный гурман Леонид Парфёнов высказался в поддержку терпящих финансовые бедствия из-за постоянно пролонгируемых "антивирусных" ограничений петербургских рестораторов. До сих пор местных заведения общепита, равно как и торговые центы, одобрения властей на открытие не получили.

Парфёнов уверен, что ситуация абсурдная, поэтому он и решил поучаствовать в запущенном в соцсетях флешмобе в поддержку ресторанного бизнеса, многие представители которого оказались под угрозой "вымирания".

"Ковидная статистика Спб всегда была получше Мск, но залы ресторанов не открыты и сейчас (в Мск — с 23.06!). В Спб и ТЦ не открыты. И это при миллионах людей в метро", - возмутился журналист у себя в Instagram, сопроводив текст хештегом #лучшечемдома.

Своих подписчиков Парфёнов призвал указать в комментариях петербургские кафе и рестораны, которые, по их мнению, "не выживут", если Смольный и дальше откажется снимать ограничения на их деятельность.

Ранее сегодня губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства оповестил о необходимости открытия комплексов и ресторанов аналогично - с 27 июля. Он велел своему заместителю Евгению Елину ехать в Москву и доказывать Роспотребнадзору, что город готов к открытию моллов.

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