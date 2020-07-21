К привычной деятельности вернулись уже 65 петербургских спортшкол

К работе в полноценном режиме возвратились уже 65 петербургских спортивных школ, оповестили в Смольном. Власти напомнили, что разрешили различным спортобъектам вернуться к привычной деятельности ещё на прошлой неделе.

По-прежнему исключения составляют расположенные в торговых центрах бассейны и фитнес-центры.

"Работу в полноценном режиме продолжили 65 спортивных школ, подведомственных комитету по физической культуре и спорту и администрациям районов города, и другие спортивные объекты, включая ледовые арены, фитнес-центры и плавательные бассейны..." - отчитались в пресс-службе городской администрации.

В числе тех, кто начал вновь тренировать спортсменов, - училища олимпийского резерва №1 и №2, Центр художественной гимнастики "Жемчужина", а также СШОР "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю.С.Тюкалова".