ЦИК поручил проверить 23 тысячи случаев повторного голосования по Конституции

Центризбирком, установивший, что 23 тысячам россиян удалось каким-то образом проголосовать по поправкам в Конституцию дважды, поручил нижестоящим комиссиям вскрыть пакеты и коробки с бюллетенями и исправить ситуацию, передает "Интерфакс" со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

"Мы подчеркиваем, что такая возможность появляется у человека только в том случае, когда он совершает правонарушение или преступление. В данном случае мы сейчас уточняем, было ли совершено правонарушение или преступление, и обязательно после этого вам доложим, сколько было случаев вскрыто двойных голосований", - пояснил чиновник.

Членам избиркомов предстоит сверить списки проголосовавших избирателей на своих участках с аналогичными списками проголосовавших онлайн.

"Мы постоянно придумываем новые технические решения, но, наверное, вряд ли мы когда-нибудь создадим такую ситуацию, когда ни у кого и никогда не будет такой возможности", - добавил Булаев относительно "двойного" голосования.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило целую неделю, причем голосовать можно было на дому, досрочно и порой в очень странных местах вроде скамеек и багажников автомобилей. В результате столь необычной процедуры, согласно официальному подсчету, за поправки в Конституцию проголосовало почти 78% россиян.