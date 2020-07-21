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Поправки в Конституцию

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19:27

ЦИК поручил проверить 23 тысячи случаев повторного голосования по Конституции

фото ЗакС политика ЦИК поручил проверить 23 тысячи случаев повторного голосования по Конституции

Центризбирком, установивший, что 23 тысячам россиян удалось каким-то образом проголосовать по поправкам в Конституцию дважды, поручил нижестоящим комиссиям вскрыть пакеты и коробки с бюллетенями и исправить ситуацию, передает "Интерфакс" со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

"Мы подчеркиваем, что такая возможность появляется у человека только в том случае, когда он совершает правонарушение или преступление. В данном случае мы сейчас уточняем, было ли совершено правонарушение или преступление, и обязательно после этого вам доложим, сколько было случаев вскрыто двойных голосований", - пояснил чиновник.

Членам избиркомов предстоит сверить списки проголосовавших избирателей на своих участках с аналогичными списками проголосовавших онлайн.

"Мы постоянно придумываем новые технические решения, но, наверное, вряд ли мы когда-нибудь создадим такую ситуацию, когда ни у кого и никогда не будет такой возможности", - добавил Булаев относительно "двойного" голосования.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило целую неделю, причем голосовать можно было на дому, досрочно и порой в очень странных местах вроде скамеек и багажников автомобилей. В результате столь необычной процедуры, согласно официальному подсчету, за поправки в Конституцию проголосовало почти 78% россиян.

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