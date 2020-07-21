Оппозиционеры не смогли выдвинуть своих представителей в ИКМО "Новоизмайловское"

Местный совет МО "Новоизмайловское" на заседании 21 июля большинством голосов сформировал состав муниципальной избирательной комиссии (ИКМО), сообщил ЗАКС.Ру мундеп от "Яблока" Александр Сосновских.

В состав комиссии не вошло ни одного представителя от политических партий. Оппозиционеры просто не получили возможность включить в список своих представителей, отметил депутат.

- Как сегодня выяснилось, было еще заседание 9 июля, на которое не позвали ни меня, ни Андрея Рябко из КПРФ, - рассказал Сосновских. - Могу предположить, что [глава МО "Новоизмайловское"] Сергей Шубин собрал депутатов, лояльных ему, они провели быстро заседание, на котором установили сроки, в которые политические партии могут прислать свои списки. Информацию об этом они отправили в ГИК и мы увидели это решение в понедельник утром на сайте ГИКа.

Перед утверждением нового состава ИКМО Шубин объяснил Сосновских, что заседание 9 июля "из-за сжатых сроков" проходило в экстренном формате, а до него и до Рябко просто не смогли дозвониться - видеозапись этого разговора выложена в группе "Жители МО Новоизмайловское". "Яблочник" обратил внимание, что о заседании, намеченном на 21 июля, его оповестили менее чем за пять день, что является нарушением регламента. Список новых членов ИКМО он получил только на встрече с депутатами.

В ответ на вопрос, почему политические партии не представили заявки в ИКМО, Шубин предположил, что летом, "в отпускной период", партии не ведут активную политическую деятельность.

Напомним, предыдущий состав ИКМО "Новоизмайловское" расформировали решением суда от 5 июня. Комиссию распустили, поскольку она не привела итоги муниципальных выборов в соответствие с итоговыми протоколами и таблицами.