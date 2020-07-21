В Архангельской области продлили действующие правила самоизоляции

Оперативный штаб Архангельской области по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что условия режима самоизоляции, актуальные на сегодняшний день, продлеваются еще на неделю, до 28 июля включительно. Коэффициент заболеваемости в регионе составляет 0,78, что ниже среднего по стране. Однако, в отдельно взятом Архангельске ситуация гораздо более тяжелая: 40% всех инфицированных коронавирусом граждан региона сосредоточены здесь.

"Ежедневный уровень заболеваемости в Архангельске выше, чем в целом по области и по стране. При этом, как показывают результаты эпидрасследований, более трети заболевших в областном центре не имеют установленного контакта, что свидетельствует о главных причинах инфицирования – несоблюдение личной гигиены и масочного режима", - прокомментировали эпидемиологическую обстановку в оперативном штабе.

В области до сих пор действует обязательный для общественных мест масочный режим. Некоторые типы учреждений, например, фитнес-клубы, до сих пор закрыты для посещения. Всего в регионе с начала пандемии заразилось инфекцией 7989 человек и умерло 132 человека с ней.