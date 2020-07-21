Репрессирован за репрессии

Петрозаводский городской суд 22 июля должен вынести приговор по делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Он занимался поиском захоронений репрессированных в 30-е годы людей, а сейчас его судят за якобы действия сексуального характера по отношению к приемной дочери. Сам Дмитриев вину не признает, а эксперты говорят об отсутствии у него сексуальных девиаций и давлении следствия на его приемную дочь.

По второму кругу

Руководителя международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" в Карелии Юрия Дмитриева уже третий год судят за якобы проявление действий сексуального характера к приемной несовершеннолетней дочери. Приговор историку огласят 22 июля, а 20 июля он выступил на заседании суда с последним словом.

В нем Дмитриев в очередной раз отказался признавать вину. Он заявил, что не позволял себе "ничего вредного" в отношении приемной дочери. Историк также сказал, что внимательно относился к здоровью девочки - у нее был недовес тела. Дмитриев напомнил и о том, что сам вырос в приемной семье, о своей деятельности в "Мемориале" и патриотизме.

"Патриот — это человек, любящий свою родину. У нас почему-то сейчас принято гордиться только военными успехами. Извините, родина — это мать. Мама иногда болеет, у мамы иногда что-то не получается. И что, мы в это время перестаем ее любить? Нет. И — я не знаю, к счастью или к несчастью — мой путь, моя дорога заключается в том, чтобы возвращать из небытия тех людей, кто сгинул по вине государства нашего родного, будучи несправедливо обвиненными, расстрелянными, зарытыми в лесах, как бездомные животные", - приводит речь историка "Медуза".

Сейчас Дмитриев ждет решения по второму делу. Первое на него завели еще в 2016 году. Тогда его обвиняли в создании порнографических снимков приемной дочери. Сам историк заявил, что делал фото девочки для отслеживания ее физического развития, а также в качестве доказательств отсутствия применения к ней физического насилия. Тогда приемную дочь Дмитриева забрали органы опеки и передали родной бабушке, а историку и его семье запретили с ней общаться, сообщала "Новая газета".

Разбирательство шло около двух лет, экспертиза не выявила ничего порнографического в снимках девочки. В апреле 2018 года Дмитриева признали не виновным по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, но признали виновным по статье о хранении оружия - в его квартире обнаружили непригодный для стрельбы обрез ружья.

Однако, в июне 2018 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриева. Причина - слова его приемной дочери на психиатрической экспертизе после суда о том, что она якобы расстроена и озабочена. Дело направили в городской суд на новое рассмотрение.

Историка обвинили в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Она во время одного из допросов рассказала, что отец якобы прикасался к ее половым органам. Дмитриев заявил, что это исковерканное представление действительности - дочь страдала энурезом и он таким образом проверял сухость ее белья. Эксперты позже пришли к выводу, что приемная дочь историка могла давать показания под давлением следствия и психолога. В большинстве вопросов содержались конкретизированные данные, которые позволили получить желаемые для следствия ответы, а ребенок находился под коммуникативным давлением, установили эксперты. В итоге прокурор запросил для Дмитриева срок в 15 лет лишения свободы. Если он получит по максимуму, то выйдет на свободу в возрасте 79 лет.

Новая историческая политика

На защиту историка еще при первом рассмотрении дела встали деятели культуры и правозащитники. Они неоднократно публиковали открытые письма с заявлениями о том, что Дмитриев не виновен, а преследуют его из-за профессиональной деятельности.

Глава карельского "Мемориала" занимался поиском и исследованием массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Одно из крупных его открытий - место массового захоронения расстрелянных в 1937-1938 годах. Оно находится недалеко от города Медвежьегорск, в лесном урочище Сандармох. Исследовательская группа под руководством Дмитриева нашла захоронения в 1997 году. По их данным, в Сандармохе было убито более 9,5 тысяч человек, среди которых спецпоселенцы, заключенные с Беломоро-Балтийского канала, заключенные Соловецких лагерей и жители окрестных сел. Сейчас на месте захоронения установлен мемориал. Также Дмитриев выпустил "Книгу памяти", в которой перечислены 13 тысяч имен жертв террора 1937-1938 годов. Позже он планировал продолжить писать о захоронении спецпоселенцев в Сандармохе. Однако, с его видением истории согласны не все. Летом 2016 года ряд карельских историков выступили с предположением, что в Сандармохе захоронены не репрессированные люди, а советские военнопленные из финских лагерей. Противную точку зрения Дмитриеву о захоронении репрессированных высказало и Министерство культуры Карелии. В ведомстве заявили, что данный факт расстрела этапов политзаключённых времен Сталина не доказан. Кроме этого, по мнению министерства, вокруг этой идеи много спекуляций, которые наносят ущерб международному имиджу страны и "становятся консолидирующим фактором антиправительственных сил в России".

Встало на дыбы против Дмитриева и Русское военное историческое общество (РВИО), которое возглавляет отец бывшего министра культуры России Владимира Мединского. Организация считает предположение о захоронении репрессированных безосновательным. Попытки же РВИО доказать обратное с помощью раскопок прошло "без сколько-нибудь серьезного научного обеспечения и привлечения квалифицированных специалистов", уверены в Российском историческом обществе, куда входят либерально настроенные историки. Там же заявили, что часть этой кампании - попытка дискредитировать Дмитриева и его работу:

"Дискредитация Юрия Дмитриева – несомненно часть этой кампании в рамках новой "исторической политики", стремящейся увести в тень преступления советского государства. Более того, создается впечатление, что иные сотрудники правоохранительных органов современной России предпочитают отождествлять себя с сотрудниками НКВД 1930-х годов и работать их методами", - написало общество в своем заявлении в поддержку главы карельского "Мемориала" в июле 2020 года.

"Концепция сакральности власти"

В июле 2020 года правозащитники и деятели культуры выступили с новым открытым письмом в защиту Дмитриева. Обращение подписали 184 человека, среди которых правозащитница Наталия Евдокимова. В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что деятельность Дмитриева, возможно, не нравилась и некоторым руководящим органам Карелии.

- Карелия - это север, это месторасположение очень многих лагерей ГУЛАГовских. Это значит, что тут либо потомки сидельцев, либо вертухаев, как вы понимаете. Никому не хочется, чтобы при расследовании каких-то дел, какие-то имена открылись, - считает правозащитница.

Помимо этого, выявление большого числа захороненных репрессированных советской властью идет вразрез со сложившейся в России новой ситуацией, заявила Евдокимова. Она пояснила, что сейчас Сталина признают как "эффективного менеджера", а уроки прошлых репрессий стали замалчивать. Это и стало одной из причин давления на Дмитриева, уверена правозащитница.

С ней согласен и председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский. По его мнению, причина преследования его коллеги - в захоронении в Сандармохе:

- Российское военно-историческое общество особенно ясно показало, что реально вызывало недовольство властей. вся эта история с позорными раскопками (осенью 2019 года члены РВИО пытались без разрешения вести раскопки в Сандормохе, чтобы доказать наличие в могильных ямах советских военнопленных, которых якобы расстреляли финны во время Второй мировой войны прим. ред.) в Сандармохе показывает, что именно эта работа Дмитриева и была не по душе властям.

В России же действует "концепция сакральности власти", считает Рачинский. Он уточнил, что каждый кто заявляет о преступности власти в тот или иной период истории, "оказывается не ко двору". Дмитриев же показывал, что совершались преступления против человечества, которые не должны иметь срока давности, заявил председатель правления "Мемориала". Он уверен, что действующая власть этого признать не может - "в их представлении назвать преступным предыдущий режим - это допустить сомнение в качестве нынешнего".

Руководитель фракции "Яблоко" в карельском парламенте и экс-председатель партии Эмилия Слабунова также считает, что дело на Дмитриева завели из-за его работ и раскопок. Началось все после того, как он объявил о готовности опубликовать "имена палачей", напомнила депутат.

- Дмитриев же показывает масштабы преступления государства против личности, против человека в России. Это те преступления, которые еще не получили государственно-правовую оценку. Наследники этих палачей очень хотят умалить масштабы преступлений государства против личности, против человека, поэтому им выгодно и важно переформатировать Сандармох, - сказала Слабунова.

Аналогичного мнения придерживается и Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. По его мнению, дело против Дмитриева напрямую связано с желанием не признавать захоронение репрессированных граждан в Карелии.

- Многолетнее уголовное преследование Юрия Дмитриева по весьма сомнительным обвинениям касается всех, кому дорога историческая память, кто не хочет возвращения государственного террора против граждан. Попытки убедить общество, что Юрий Дмитриев виновен, невозможно отделить от попыток "доказать" отсутствие обнаруженных им в Сандармохе захоронений жертв политических репрессий, от противодействия его работе и деятельности "Мемориала", направленной на увековечение памяти жертв политических репрессий и защиту прав человека, - уверен Шишлов.

"Яблочница" Слабунова считает, что само дело против историка сфальсифицировано.

- Дело, конечно, позорное. Все это шито белыми нитками, оно не имеет состава преступления, всеми экспертизами доказано, что никаких девиаций не имеет сам Юрий Алексеевич [Дмитриев], что фотографии не имели порнографического характера, но это фотографии еще и из первого дела. Эксперты говорят, что девочка была запугана, когда она давала свои показания, - заявила депутат.

Не верит в вину коллеги и Рачинский:

- Дмитриева я знаю уже больше 20 лет. Более вздорное обвинение придумать было трудно. Для любого, кто с ним знаком, понятно, что это абсолютно невозможная вещь.

Правозащитница Евдокимова сообщила, что Дмитриев "отогревал" и заботился о приемной дочери. Кроме этого, отметила она, в тяжелой ситуации оказалась и сама девочка.

- Наталья Дмитриевна Солженицына очень хорошо сказала: " И никому не жалко ребенка, которого просто перемололи этим процессом". Так оно и есть. Девочке 15 лет, уже столько лет ее просто перемалывают, - сказала Евдокимова.

Как впрочем, государство хочет перемолоть и Юрия Дмитриева с его настойчивыми попытками рассказать правду о массовых расстрелах в Карелии времён сталинского Советского Союза.

София Саттарова

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