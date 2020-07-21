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21 июля, 20:55

В Петербурге вспоминают убитую год назад активистку Елену Григорьеву

фото ЗакС политика В Петербурге вспоминают убитую год назад активистку Елену Григорьеву

В Московском районе проходит вечер памяти петербургской политической активистки Елены Григорьевой, жестоко убитой ровно год назад. В зеленой части двора на Пулковской улице, недалеко от места преступления, неравнодушные граждане установили импровизированный мемориал. Люди несут к месту событий цветы и фотографии женщины. На месте, как передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад", дежурят правоохранители.

Следствие по делу завершилось 3 февраля. Главный его фигурант, 29-летний Алексей Волнянко, полностью признает свою вину в совершенном убийстве, утверждая, что преступление никак не связано с активной политической позицией жертвы. Волнянко напал на нее во время распития спиртного: конфликт, с его слов, разгорелся на бытовой почве. Тем не менее, существует мнение, будто бы насильственная смерть Григорьевой может иметь более сложную подоплеку: ей, известной защитнице различных меньшинств, в том числе ЛГБТ, нередко в последние месяцы жизни приходили письменные угрозы.

Подробнее о "кейсе Григорьевой" читайте в материале ЗАКС.Ру.

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